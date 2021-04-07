«Миссис мира» арестована за нападение на другую королеву красоты

В Шри-Ланке арестована обладательница титулов «Миссис мира 2020» и «Миссис Шри-Ланка 2019», напавшая на другую королеву красоты. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 4 апреля. Во время финала конкурса красоты «Миссис Шри-Ланка» на сцену вышла «Миссис Шри-Ланка 2019» Каролина Джурие. Она заявила, что новая победительница Пушпика Де Силва разведена и потому не имеет права участвовать в состязании. После этого Джурие сорвала корону с Де Силва и отдала ее другой девушке. В результате Де Силва попала в больницу с травмой головы.

Спустя два дня организаторы конкурса собрали пресс-конференцию и объявили, что обвинения Джурие не подтвердились, пишет AsiaOne. Хотя новая обладательница титула «Миссис Шри-Ланка» действительно рассталась с мужем, официально их брак не расторгнут, поэтому правила не нарушены. После этого они принесли извинения Де Силва и вернули ей отобранную корону.

В четверг, 8 апреля, полиция арестовала Джурие, а также ее знакомую Чулу Манамендру, которая помогала отбирать корону. Де Силва заявила, что предлагала Джурие публично извиниться в обмен на отказ от преследования, но та отказалась.