Азербайджан гарантировал себе 1-е место в отборе на Евро-2022

Сборная Азербайджана по футзалу, досрочно обеспечившая себе путевку в финальную часть чемпионата Европы 2022 года, сегодня провела пятый матч в отборочном турнире.

В словацком городе Левице наша национальная команда гостила у сборной Словакии. Встреча завершилась вничью 1:1. На 15-й минуте Мартин Доша вывел словаков вперед. Сборная Азербайджана ушла от поражения на последней минуте: за 31 секунду до финальной сирены Эвертон Кардосо, он же Гало, забил гол, который обеспечил нашей команде 1-е место в группе.

Турнирное положение

1.Азербайджан – 13 очков, разница мячей 18-6 (5 матчей)

2.Словакия – 8, 17-9 (5)

3.Молдова – 4, 11-15 (4)

4.Греция – 0, 1-17 (4).

В другом матче 5-го тура в нашей группе Греция примет завтра Молдову. У молдован еще сохраняются шансы на 2-е место, которое может вывести на Евро-2022.

Ну а сборная Азербайджана завершит отбор домашним матчем с Грецией, который состоится 14 апреля в Баку.

Напомним, на Евро-2022 попадают победители восьми групп, а также шесть лучших команд среди занявших 2-е места. 1-е позиции в группах, помимо Азербайджана, уже гарантировали себе Хорватия, Босния и Герцеговина, Казахстан и Италия. Россия и Испания также уже на Евро.

15-ю путевку в финальную часть разыграют две оставшиеся команды, занявшие 2-е места. Также на Евро примет участие сборная Нидерландов – хозяин соревнований. Евро пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года.