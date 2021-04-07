Генсек ОИС осудил Армению из-за минных полей

Отказ Армении предоставить Азербайджану карты минных полей представляет собой очень серьезную угрозу. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин.

По его словам, заминированные территории представляют колоссальную угрозу для жизни людей.

«После посещения освобожденных территорий наша делегация сообщила об имеющихся там угрозах. Члены делегации говорили, что даже не знаешь, в какой момент можешь подорваться на мине. Это очень серьезный вопрос», – сказал генсек ОИС.