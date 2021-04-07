В Великобритании убили одного из богатейших людей страны

Неизвестный напал на 83-летнего британского миллионера Ричарда Саттона и нанес ему смертельное ранение, сообщает Sky News.

Уточняется, что нападение произошло вечером 7 апреля в доме Саттона, расположенном в графстве Дорсет. Известно, что в ходе инцидента пострадала 60-летняя женщина — она, как и миллионер, была ранена острым предметом. С места происшествия ее госпитализировали в критическом состоянии. По данным The Guardian, потерпевшая является супругой миллионера.

Ричард Саттон при жизни владел сетью гостиниц и считался одним из самых богатых людей Великобритании. Компания покойного, Sir Richard Sutton Ltd, выразила соболезнования семье Саттона и отметила, что он был заботливым и щедрым человеком, который относился к своим сотрудникам, как к своей семье.

В полиции телеканалу сообщили, что по подозрению в совершении убийства задержан 34-летний мужчина.