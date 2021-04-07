Генсек ОИС Ильхаму Алиеву: «Я ценю ваше лидерство и терпение»

"Я придаю большое значение нашим личным отношениям с вами, это всегда было и будет так". Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Господин Президент, я хочу поздравить вас, потому что каждый раз, когда я приезжаю в Баку, то становлюсь свидетелем инноваций и развития. Уверен, что за всем этим развитием, прогрессом и напряженной работой стоите вы, и это желание каждого азербайджанца. Господин Президент, поздравляю вас с этой великой Победой. Это не только ваша победа, но и наша, и мы очень счастливы. Я ценю ваше лидерство и терпение. Вы в течение 30 лет сдержанно относились к вопросу оккупации земель, я не верю, что это может быть в другой стране.

Ваше дело было правое, это ваша земля. Международное право было на вашей стороне, Организация исламского сотрудничества была на вашей стороне, и ее резолюции поддерживали вас. Здесь речь идет о 20 процентах территории вашей страны, большой части Азербайджана.