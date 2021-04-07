Воры в законе массово отказались от своих титулов

Несколько криминальных авторитетов, которые находятся в заключении в российских колониях и СИЗО, отказались от титула «вор в законе». В связи с этим они написали соответствующие заявления на имя директора ФСИН Александра Калашникова. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный детектив».

По данным канала, большая часть отказавшихся от титула отбывает наказание за наркотики, убийства, а также занятие высшего положения в преступной иерархии. Кроме того, среди таких осужденных есть те, которых нередко восстанавливали в данном статусе.