За прошедшие три года структура и деятельность Госкомитета по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев подверглась серьезным преобразованиям. А пять месяцев назад Азербайджан победил в Отечественной войне, добившись долгожданного освобождения своих почти 30 лет пребывавших под оккупацией территорий. Большое возвращение к родным очагам изгнанных из своих домов вынужденных переселенцев стало реальностью. Разумеется, возвращаться они должны не в дотла разоренные врагом города и села, не на напичканную минами и взрывчаткой землю, а на подготовленные к нормальному проживанию территории с восстановленной транспортной и коммунальной инфраструктурой. И работа в этом направлении уже идет, государство делает все возможное, чтобы люди имели возможность как можно скорее вернуться на свои исконные земли.

Азербайджан долгие годы был единственной страной в мире, где практически каждый десятый житель являлся беженцем или вынужденным переселенцем. Проблема вынужденных переселенцев десятилетиями оставалась в стране одной из самых болезненных, на их жилищно-бытовое устройство, обеспечение работой и другие жизненно важные вопросы государство ежегодно тратило сотни миллионов манатов. Для решения всего комплекса этих проблем в Азербайджане было создано специальное ведомство - Государственный комитет по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев. Новый этап в деятельности Госкомитета наступил в 2018 году, когда в рамках проводимых в стране реформ было заменено его руководство.

На вопросы о реализованных за три года и планируемых реформах в ведомстве, мерах, предпринимаемых для возвращения вынужденных переселенцев в отчие края, и по другим жизненно важным темам haqqin.az ответил председатель Госкомитета по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.

Извинившись за опоздание, глава комитета объяснил, что не успел к назначенному на интервью времени, потому что принимал группу вынужденных переселенцев, проживающих сейчас в Пиршаги. «Из-за просадки земли в домах построенного там для них поселка появились трещины. Надо было выслушать каждого и в каждом конкретном случае принять решение», - сказал он и без промедления стал отвечать на порой непростые вопросы нашего сайта.

- 21 апреля будет ровно три года, как вы возглавляете Госкомитет. Ваше назначение было расценено как начало серьезных перемен в его работе. Что уже сделано и что предстоит предпринять, чтобы создать вынужденным переселенцам условия для нормального проживания и полноценного участия в социально-политической жизни страны?

- Во-первых, пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить президента Ильхама Алиева за то, что доверил мне такой важный участок работы. Заняв эту должность, я понимал всю возложенную на меня ответственность и постарался сразу определить, на решение каких проблем нужно обратить особое внимание, что предпринять в первую очередь. После тщательного ознакомления с задачами Госкомитета, все наши сотрудники приступили к решению первоочередных проблем. Сначала осуществили кадровые перестановки. Был уволен один из заместителей председателя, а его место занял молодой и талантливый человек, назначен новый опытный руководитель аппарата комитета. Однако масштабные кадровые реформы в Госкомитете не проводились. Попрощались лишь с теми сотрудниками, кто допускал серьезные просчёты в своей работе.

Основную задачу комитета я видел в создании тесного контакта с каждым вынужденным переселенцем и, конечно, налаживании общей работы. В целом мы добились этого. В течение последних трех лет регулярно проводим встречи с вынужденными переселенцами, а как глава Госкомитета я побывал в большинстве мест размещения переселенцев и лично ознакомился с их проблемами и предложениями.

Госкомитет также активно занимается решением проблем с занятостью среди вынужденных переселенцев. За последние годы открыты тысячи рабочих мест. Госкомитет вместе с Министерством труда и социальной защиты населения три раза проводил Ярмарки труда в Сумгаите и Парк Гобу.

В соответствии с поручениями президента и действующими госпрограммами предприняты меры для улучшении жилищно-бытовых условий этой категории граждан. Мы постарались сделать процесс переселения вынужденных переселенцев в новые дома полностью прозрачным. В первую очередь, расселялись те общежития, школы, пансионаты, где вынужденные переселенцы проживали в неприемлемых условиях и которые МЧС признало аварийными. Для этого была создана отдельная комиссия, которую возглавил глава аппарата. Теперь эта комиссия приглашает вынужденных переселенцев, для которых путем жеребьевки определяется этаж и квартира в новых домах. Для прозрачности процесса привлекаем к этому и общественность страны.

Помню, еще до моего прихода в Бейлагане начали строить поселок для вынужденных переселенцев, а его сдача и распределение жилья выпали на нашу долю. Должен сказать, что дело это хоть и приятное, но очень непростое и щепетильное. Всего тогда было построено 146 домов, а количество семей вынужденных переселенцев, претендовавших на них, оказалось в несколько раз большим. Понимая, что в этой ситуации люди станут ревностно и недоверчиво относиться к распределению, мы пригласили представителей общественных организаций, которые вместе с членами нашей комиссии поехали в Бейлаган. В общем, все прошло публично и спокойно, у всех на глазах, и никаких жалоб от тех, кому квартир не досталось, потом не получали.

Повторюсь, мы организуем процедуру жеребьевки, и человек сам выбирает квартиру, которая ему достанется. А что касается количества комнат, положенных той или иной семье, то это регулируется решением Кабмина №65 от 2017 года, где указано, что если заселяется один человек, то ему выделяется одна комната, семье из двух человек – дают две комнаты, из трех, четырех и пяти – три комнаты. А большим семьям из шести и более человек положены четыре комнаты. Так что прозрачность и правомерность предоставления жилья обеспечивается решением Кабмина, деятельностью нашей комиссии и применяемой процедурой жеребьевки.

- Прежде вынужденные переселенцы не раз проводили акции, протестуя против несправедливого, по их мнению, распределения жилья. Надо заметить, что в последнее время подобного не наблюдается.

- Признаюсь, что и в период нашей работы подобные выступления случались. Но разница лишь в том, что двери нашего ведомства всегда и для всех открыты - выслушиваем каждого, стараемся помочь, объяснить, что и кому выделено и почему, и если кого-то случайно обошли – исправляем свою ошибку.

Не стану говорить, что здесь было до нас, но мы прибегли ко всем возможным способам, чтобы обеспечить прозрачность в этом вопросе и избегнуть недоверия к нашей работе. Президент страны Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева неоднократно предупреждали, что к претерпевшим так много бед вынужденным переселенцам возможен только честный, справедливый и предельно понятный им подход. И мы стараемся строго следовать этому поручению главы государства.

Но обеспечивать прозрачность, не значит удовлетворять все прихоти обращающихся. Не на все жалобы можно ответить положительной реакцией. Не говоря уже о том, что некоторые пытаются добиться каких-то особых для себя привилегий, сделать все сразу и для всех физически невозможно. Даже построив большое количество поселков для вынужденных переселенцев, переселив в нормальные условия огромную массу людей, сделать это можно было поэтапно. К сожалению, по сей день многие проживают в аварийных зданиях. На строительство нового жилья, новых поселков государство направляет огромные средства, но нельзя забывать, что в результате армянской агрессии в стране было более миллиона вынужденных переселенцев.

Мы понимаем, что некоторые вынужденные переселенцы с полным на то основанием требуют улучшения своих жилищно-бытовых условий, но сразу удовлетворить их нужды не в состоянии. Однако я со всей ответственностью заявляю, что не было такого, чтобы переселили человека, который проживал в хороших условиях, и обошли того, у кого жилищные условия хуже.

Случалось, конечно, что кому-то отказывали, но только в строгом соответствии с правилами, утверждёнными решением Кабмина. К примеру, какой-то семье вынужденных переселенцев 15-20 лет назад уже была выделена квартира. Но за годы семья разрослась и стала требовать новых домов. Молодые, отделившиеся семьи даже поселились в общежитиях, которые уже были аварийными. К сожалению, таким приходится пока отказывать.

Порой в социальных сетях пишут о нас всякие небылицы. Не исключаю, что это делается в чьих-то интересах. Однако за последние три года не было и не могло быть ни одного негативного факта, связанного с распределением квартир. В целом за эти годы в деятельности Госкомитета устранены все возможные негативные явления, противоречащие требованиям времени. Все знают, что позиция нашего президента всегда однозначна, его поручения серьезны и решительны, и у нас нет иного пути, кроме как исполнять их.

- Как часто происходит прием граждан с их нуждами и проблемами в вашем ведомстве?

- Изменениям в Госкомитете подверглась и работа с гражданами. У нас теперь всегда открыты двери, вынужденных переселенцев с их проблемами принимаем практически каждый день. Помимо предоставления жилья, есть еще один серьезный для них вопрос. Он связан с обеспечением занятости и предоставлением статуса вынужденного переселенца. Большим подспорьем в этом стало создание электронной базы, в которую включена информация о числе вынужденных переселенцев, их семьях, роде занятий и др. Чтобы положить конец многочисленным обращениям граждан в исполнительные власти, комитеты и различные организации, мы решили электронизировать всю документацию. Сегодня вынужденные переселенцы избавлены от необходимости ходить по соответствующим структурам Госкомитета, и могут сами решить свои проблемы по интернету. Считаю это нашим достижением.

Вместе с тем Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев как в 2018 и 2019 годах, так и в 2020-м добился экономии выделенных из бюджета средств. Причем речь идет о миллионах манатов. За счет сэкономленных средств построены пятиэтажное жилое здание на 46 квартир в Лянкяране и пятиэтажка на 50 квартир в Агдамском районе. А на основе обращения главы ИВ Физулинского района восстановлены дома жителей тогдашнего прифронтового села. Это село в результате Горадизской операции было возвращено под контроль Азербайджана. 30 семей из села тогда жили в Баку. Я обратился к руководству страны и предложил за счет сэкономленных средств заново отстроить дома этих людей в их родном селе. Получив добро, Госкомитет сделал это - 30 семей переселились в новые дома.

Должен выразить благодарность Счетной палате страны. Как председатель Госкомитета я обращался туда, чтобы выяснить, не допустили ли мы где-то недочетов. Для проверки деятельности Госкомитета были направлены опытные работники Счетной палаты, с которыми мы проделали значительную работу. Счетная палата указала на наши непреднамеренные упущения и после проведения соответствующих разбирательств, все они были устранены. Некоторые СМИ также неправильно преподали информацию Счетной палаты о том, что умершим переселенцам выплачивались ежемесячные пособия. Уверен, что в последующие годы этих недочетов уже не случится.

Наше ведомство существует для того, чтобы помочь людям, которые были лишены дома и имущества, потеряли близких. Мы обязаны видеть и замечать буквально все. Для меня вынужденные переселенцы очень близкие и родные люди, я не понаслышке знаю, как они страдали все эти тридцать лет. Но сегодня, благодаря нашей Победе, их самая большая мечта сбылась – земли освободили от захватчиков, они могут вернуться к отчим очагам. Когда сегодня президент и первый вице-президент обращаются к азербайджанскому народу из Шуши, а я сам, кстати, шушинец, наши сердца переполняются радостью и гордостью.

То, что произошло благодаря героизму нашей доблестной армии и мудрому правлению Ильхама Алиева, будут ценить все грядущие поколения азербайджанского народа. А те, кто ответственен сегодня за возрождение наших территорий, должны посвятить этому все свои силы и умения.

- Вы сказали, что в скором времени переселенцы смогут вернуться в родные края. А вы проводили какие-либо исследования или опросы - какой их процент действительно готовы вернуться, ведь они уже обжились в Баку и других городах страны, выросло новое поколение выходцев из Физули, Ходжавенда, Шуши и др.?

- С полной уверенностью могу утверждать, что абсолютное большинство вынужденных переселенцев готовы вернуться в города и села, где жили они сами или их родители. К тому же в соответствии с распоряжением президента уже сегодня полным ходом идут работы по восстановлению уничтоженных инфраструктуры и жилого фонда на освобожденных от оккупации территориях. На это выделены огромные финансовые средства, создан специальный штаб, который регулирует эту титаническую работу.

А социологические опросы среди этой категории граждан проводились, в том числе нашим комитетом, и они показали, что большинство из них никогда не оставляли надежду жить на земле предков. И я верю, что скоро их чаяния исполнятся, более того, каждому будет обеспечен достойный уровень жизни.

- Такие крупные города Азербайджана, как Агдам, Физули, Джебраил и множество сел сегодня стоят в руинах. Вместе с тем отдельные поселения и дома, в которых жили армяне, сохранились. Как их настоящим хозяевам спустя десятилетия доказать свое право на тот или иной дом на освобожденных территориях? Куда нужно представлять документы?

- В электронной базе Госкомитета содержится вся информация о переселенцах и членах их семей. Такая же информация есть в исполнительной власти того или иного района. Мы регулярно сверяем имеющиеся у нас данные. Поэтому государство знает, кто чем владел в ныне освобожденных районах. Так что проблем не должно возникнуть. Однако это вопрос не сегодняшнего дня, а возможно, даже не завтрашнего. Нужно время, чтобы претворить программу Большого возвращения в жизнь. Но это обязательно будет.

- В соответствии с трёхсторонним заявлением глав Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года Азербайджан вернул контроль над своими оккупированными территориями. Вместе с тем в Нагорном Карабахе остались районы, где размещены российские миротворцы. Как будет решаться вопрос с возвращением азербайджанских вынужденных переселенцев в тот же Ханкенди или Ходжавенд?

- Это тоже вопрос времени. Знаю, что в этом направлении ведется большая и серьезная работа. В конечном итоге все будет так, как прописано в трехстороннем соглашении. Никаких других вариантов нет и быть не может. То, что сегодня обеспечена территориальная целостность Азербайджана, уже говорит о многом. Достигнуто главное - Победа, далее постепенно будут возвращены к жизни все освобожденные территории.

- Государство в последние годы предпринимало немало усилий для улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев, построено много целых городков для них. Что будет с этим жильем после возвращения их в родные края? В последнее время звучат призывы со временем передать дома беженцев ветеранам Отечественной войны. Какова ваша позиция по этому вопросу?

- На сегодняшний день на балансе Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев находится 115 поселков, которые были построены по распоряжению и под контролем руководства страны. Эти люди проживают там на основании договора, в котором обговорены все условия. Отмечено, что это временно созданные государством условия проживания и после восстановления каждого района и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома эти договора станут недействительными, а жилье будет передано на баланс других госучреждений. Думаю, судьбу этого жилого фонда будет решать само государство.

Хочу еще раз отметить, что благодаря президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан всему миру показывает пример не только создания условий проживания для вынужденных переселенцев, но и возвращения их на родную землю. Эта ситуация совершенно новая, поэтому мы должны тщательно подготовиться к этому трудоемкому и непростому процессу.