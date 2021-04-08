В Египте нашли гигантский затерянный город

Египетские исследователи под руководством доктора Захи Хавасса (Dr. Zahi Hawass) нашли гигантский затерянный город, который был назван Возвышением Атона (The Rise of Aten). Возраст руин оценивается в три с половиной тысячи лет и датируется временем правления фараона Аменхотепа III. Об этом сообщает телеканал Sada el-Balad.

Возвышение Атона на настоящий момент является крупнейшим известным древнеегипетским городом. Его основал фараон Аменхотеп III, девятый царь 18-й династии, правивший Египтом с 1391 по 1353 годы до нашей эры. Этим городом также правил его сын Аменхотеп IV, также известный как Эхнатон. Город располагается на западном берегу Нила в районе Луксора и простирается к западу, вплоть до некрополя Дейр-эль-Медина.

По словам египтологов, обнаружение затерянного города является вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона. Исследователи надеются, что раскопки помогут решить одну из величайших загадок истории: почему Эхнатон и Нефертити решают переехать в Амарну, которая стала столицей Древнего Египта через два года после своего основания.