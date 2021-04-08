В работе Instagram и Facebook произошли сбои

В работе социальных сетей Instagram и Facebook произошли сбои. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

Так, 60% обратившихся с жалобами пользователей Instagram испытывали трудности с загрузкой новостной ленты и контента, а 27% испытывали трудности с входом в аккаунты. Еще 11% заявивших о проблеме пользователей столкнулись со сбоями в работе веб-сайта.

В свою очередь 91% пользователей Facebook, которые пожаловались на работу соцсети, заявили, что не могут воспользоваться сайтом. При этом еще 8% обратившихся испытали трудности с входом в аккаунт.