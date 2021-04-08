Сотрудники Минобороны Армении в среду не могли покинуть здание Министерства из-за акции протеста родных и близких пропавших без вести военных, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

Протестующие заблокировали вход в здание Минобороны цепями и автомобилями, заявив, что они устали от лжи правительства и требуют своих детей. С 11 утра они закрыли все входы и выходы здания.

Дошло до того, что некоторым сотрудникам, среди которых было несколько генералов, удалось перепрыгнуть через забор и скрыться. Однако затем протестующие стали пресекать подобные попытки.

Гнев родственников военнослужащих усилился после того, как в среду вечером в Ереван из Баку прилетел пустой самолет, в котором якобы, как ожидали в Армении, должны были вернуться армянские диверсанты, обезоруженные на освобожденных территориях Азербайджана значительно позже завершения военных действий.

Ночью несколько высокопоставленных полицейских вели переговоры с родными военных, чтобы те разблокировали здание, но безуспешно. Протестующие заявили, что они в отчаянии и готовы на радикальные шаги. А сотрудники Минобороны, которым не удалось сбежать, сообщили, что съели уже все, что было, и теперь сидят без припасов.