Северная Ирландия снова полыхает

В этой вечно неспокойной части Великобритании уже почти неделю происходят стычки между лоялистами, сторонниками независимой Ирландии, и унионистами, сторонниками пребывания в составе Соединенного Королевства, а также тех и других с полицией.

За все это время уже пострадало больше полусотни полицейских, только в минувшую среду – семеро. Протестующие сожгли рейсовый автобус и напали на фотокорреспондента Belfast Telegraph Кевина Скотта, которому разбили фотоаппарат. К счастью, серьезных жертв пока нет, но если насилие не удастся остановить, то их появление практически неизбежно.

Политики, как в Лондоне, так и местные, белфастские, озадачены происходящим. Никто из них не хочет возврата к временам, когда Северная Ирландия была местом вооруженной борьбы противостоящих группировок. За три десятка лет конфликта тут погибло больше трех с половиной тысяч человек, пятьдесят тысяч получили ранения. Мира удалось достичь только в 1998 году, кстати, в день Страстной пятницы (последняя пятница перед Пасхальным воскресеньем), и в этот раз волнения начались именно в Страстную пятницу.

Участвуют в них группы молодежи, порой совсем подростков от 12 лет, числом от двадцати до сорока человек, организуясь с помощью социальных сетей. Стычки происходят не только в Белфасте, но и в целом ряде других городов Северной Ирландии, где есть сильные лоялистские общины. Протестующие забрасывают противников камнями и бутылками с зажигательной смесью. Изредка рядом с ними замечают взрослых, что заставляет подозревать некое руководство бунтом. В частности, говорят о протестантских группировках, связанных с наркоторговлей. К счастью, нет пока оснований считать, что к беспорядкам причастны серьезные военизированные организации, воевавшие с оружием в руках до заключения мира.