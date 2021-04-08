Северная Ирландия снова полыхает наш комментарий
В этой вечно неспокойной части Великобритании уже почти неделю происходят стычки между лоялистами, сторонниками независимой Ирландии, и унионистами, сторонниками пребывания в составе Соединенного Королевства, а также тех и других с полицией.
За все это время уже пострадало больше полусотни полицейских, только в минувшую среду – семеро. Протестующие сожгли рейсовый автобус и напали на фотокорреспондента Belfast Telegraph Кевина Скотта, которому разбили фотоаппарат. К счастью, серьезных жертв пока нет, но если насилие не удастся остановить, то их появление практически неизбежно.
Политики, как в Лондоне, так и местные, белфастские, озадачены происходящим. Никто из них не хочет возврата к временам, когда Северная Ирландия была местом вооруженной борьбы противостоящих группировок. За три десятка лет конфликта тут погибло больше трех с половиной тысяч человек, пятьдесят тысяч получили ранения. Мира удалось достичь только в 1998 году, кстати, в день Страстной пятницы (последняя пятница перед Пасхальным воскресеньем), и в этот раз волнения начались именно в Страстную пятницу.
Участвуют в них группы молодежи, порой совсем подростков от 12 лет, числом от двадцати до сорока человек, организуясь с помощью социальных сетей. Стычки происходят не только в Белфасте, но и в целом ряде других городов Северной Ирландии, где есть сильные лоялистские общины. Протестующие забрасывают противников камнями и бутылками с зажигательной смесью. Изредка рядом с ними замечают взрослых, что заставляет подозревать некое руководство бунтом. В частности, говорят о протестантских группировках, связанных с наркоторговлей. К счастью, нет пока оснований считать, что к беспорядкам причастны серьезные военизированные организации, воевавшие с оружием в руках до заключения мира.
То, что в волнениях принимает участие совсем безусая молодежь, неудивительно. Истории о боевых эпизодах, в которых принимали участие их отцы и деды, живут в каждой семье, и многим детям хочется получить собственный подобный опыт, пусть и не с оружием в руках.
Причин, которые вызвали нынешний всплеск насилия, называют несколько. Непосредственным запуском возмущения стало решение прокуратуры Северной Ирландии не привлекать к ответственности руководителей националистической партии Шинн Фейн, которые летом собрали на похороны Бобби Стори, бывшего участника Ирландской республиканской армии, около двух тысяч человек, в нарушение всех запретов на массовые собрания в связи с пандемией коронавируса.
Кроме того, унионисты считают, что их предало руководство Великобритании, пообещавшее сохранить после Брекзита свободный порядок пересечения границы между независимой Ирландией и Северной Ирландией. Лишь на этих основаниях Демократическая унионистская партия поддержала британское правительство, ведь в целом Северная Ирландия голосовала против выхода из Евросоюза. Однако на деле сейчас происходит досмотр товаров, доставляемых морским путем из Британии в Северную Ирландию. Лоялисты чувствуют себя обманутыми.
Беспокойство вызывает то обстоятельство, что в этом году отмечается столетие независимости Ирландии, что подпитывает националистические и патриотические настроения ирландцев, оказавшихся в составе Великобритании. Старый конфликт, казалось, похороненный двадцать с лишним лет назад, никуда далеко не делся, стоит только ковырнуть едва зажившую рану.