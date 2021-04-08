Новые российские вакцины от коронавируса испытали на приматах

Доклинические испытания на приматах двух новых вакцин от коронавируса проведены в Сочи, сообщила кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе российского Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской приматологии Джина Карал-оглы.

«На приматах проведено тестирование двух новых российских вакцин от коронавируса, которые находятся в стадии разработки. На базе института проводилось введение вакцинных препаратов обезьянам с последующей оценкой клинического статуса и отбором проб крови в динамике для изучения иммуногенности», – передает ТАСС слова Карал-оглы, пояснившей, что информация о разработчиках и препаратах строго конфиденциальна.

Она сообщила, что доклинические испытания на приматах позволяют определить титр антител, которые вырабатываются при вакцинации. Этот показатель определяет степень защиты организма от вирусной инфекции. Побочных эффектов после введения вакцин обезьянам выявлено не было.

По словам Карал-оглы, сыворотки приматов после введения вакцин направлены разработчикам, после успешных доклинических испытаний новых вакцин последует стадия клинических – на людях.

«Проведение за границей экспериментов в силу дороговизны и этических норм значительно ограничено. Поскольку обезьяна – лабораторный двойник человека, то данные, полученные от испытаний на приматах, с минимальной коррекцией можно перенести на людей. Поэтому фармацевтические препараты очень важно апробировать на приматах перед проведением клинических испытаний», – резюмировала Карал-оглы.