Иран отпустил задержанный южнокорейский танкер

Иран освободил остановленный в январе в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi и его экипаж. Как передает ТАСС, об этом агентству Yonhap сообщили в МИД Южной Кореи.

По его данным, судно с 13 членами экипажа на борту уже покинуло иранский порт.

Береговая охрана Ирана задержала южнокорейское судно 4 января. Западные СМИ в качестве возможной причины этого называли заморозку Сеулом иранских активов на $7 млрд, проведенную по запросу США. В свою очередь, иранская сторона утверждает, что танкер был задержан из-за загрязнения им вод залива.