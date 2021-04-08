Протестующие все еще держат в блокаде здание Минобороны Армении

В Ереване родные без вести пропавших в ходе войны в Карабахе армянских военных продолжают держать в блокаде здание оборонного ведомства Армении, передает Sputnik Армения.



В четверг родные без вести пропавших перекрыли автомобилями все входы и выходы из Министерства обороны. Работники министерства находились в здании ведомства и не покидали его по меньшей мере 12 часов, напоминает издание.

Утром в пятницу участники акции видели над зданием министерства вертолет. Некоторые из протестующих считают, что на вертолете мог улететь или же, напротив, прибыть министр обороны Вагаршак Арутюнян.

Родные пропавших без вести военных со дня конца войны проводят различные акции протеста перед зданиями правительства и Минобороны.