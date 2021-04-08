В ходе встречи Мустафа Шентоп отметил, что дружественные и братские отношения между двумя странами основаны на глубоких исторических корнях и взаимном доверии, и что межпарламентское сотрудничество Азербайджана и Турции находится на самом высоком уровне. Он также отметил, что во время войны вместе с делегацией совершил официальный визит в Азербайджан, стал свидетелем преступлений против человечности, совершенных Арменией против гражданских лиц.

Как сообщили haqqın.az в Аппарате омбудсмена, в рамках визита состоялась встреча омбудсмена Сабины Алиевой с председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафой Шентопом, главой комиссии ВНСТ по правам человека Хаканом Чавушоглу, главой комиссии по обращениям Михримах Белма Сат и рядом депутатов.

Хакан Чавушоглу, руководитель следственной комиссии по правам человека ВНСТ, проинформировал о деятельности комиссии и работе, проводимой в направлении защиты прав человека. Х.Чавушоглу отметил, что Турецкая Республика оказывает моральную и политическую поддержку восстановлению территориальной целостности Азербайджана, братский турецкий народ всегда рядом с Азербайджаном.

Принявшие участие во встрече официальные лица парламента Турции, сердечно поздравив азербайджанский народ с одержанной победой, отметили, что эта историческая победа является победой всего тюркского мира.

Сабина Алиева отметила, что с первых часов Отечественной войны братское турецкое государство было рядом с Азербайджаном и оказывало свою поддержку правому делу нашей страны. Азербайджанский омбудсмен довела до сведения, что в Гяндже с генеральным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем осуществляется миссия на основе собранных в ходе расследования на месте фактов, подготовлен и направлен в международные организации отчет о нарушениях прав человека, совершенных Арменией против гражданского населения Азербайджана.

Омбудсмен Сабина Алиева подробно проинформировала о проводимых в Азербайджане реформах в области защиты прав и свобод человека, принятых нормативно-правовых актах, в том числе о сотрудничестве омбудсмена с парламентом в этой области.

На встрече выступили члены комиссии по расследованию по правам человека ВНСТ, депутаты Атай Услу, Осман Нури Гюлачар, Оя Эронат, Пакизе Мутлу Айдемир, Мехмет Бюлент Караташ, Сервет Унсал, члены комиссии по обращениям, депутаты Фехми Кюччу, Мустафа Кендирли, Арзу Айдын. Говоря о проделанной работе по доведению до мировой общественности правды о преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных Арменией против гражданского населения в период Отечественной войны, депутаты подчеркнули, что это является проявлением выражения «одна нация - два государства».

На встрече также обсуждались перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.