В Париже ограбили «лучший в мире отель»

«Нападавших было двое. Они зашли в здание гостиницы, разбили витрины и достали оттуда драгоценности, среди которых были изделия крупных ювелирных брендов», - сообщили журналистам в полиции.

Le Parisien со ссылкой на источники указывает, что в самом ограблении участвовал один человек. Он зашел в здание и направил пистолет на двух сотрудников, находившихся в холле отеля. Затем топором вскрыл витрины и достал драгоценности. Награбленное налетчик положил в карманы, после чего вышел на улицу, где его ждал сообщник на скутере.

После этого нападавшие скрылись с места преступления. Их лица были спрятаны под балаклавами.

Отель George V принадлежит канадской компании Four Seasons Hotels and Resorts. В 2014 году он был признан «Лучшим отелем в мире за предоставляемые услуги» по версии лайфстайл-издания Conde Nast Traveler. В течение многих лет заведение признавалось лучшим в своей категории по версии издания The Gallivanters Guide.