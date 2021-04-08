Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, в одном из домов торжеств в городе Хырдалан была организована свадьба с массовым участием людей. Полицейские приняли меры в соответствии с законодательством в отношении арендатора объекта, обслуживающего персонала, организаторов и участников церемонии.

С ними были проведены профилактические беседы, доведена до внимания важность соблюдения особого карантинного режима.

В общей сложности в отношении 38 человек, присутствовавших на свадьбе, а также администратора объекта были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), каждый был оштрафован на 200 манатов. А владелец дома торжеств, создавший условия для проведения свадьбы, оштрафован на 5 000 манатов.