Сегодня Грузия отмечает 32-ю годовщину трагических событий 9 апреля 1989 года, когда советская армия жестоко разогнала мирную демонстрацию на проспекте Руставели в самом центре грузинской столицы. Об этом говорится на странице в Facebook посольства Грузии в Азербайджане.

Движение за независимость и демократию, движимое стремлением вернуться в европейскую семью, объединило тысячи протестующих, добивающихся отделения Грузии от СССР и полного суверенитета.

Двадцать один человек был убит, в основном женщины и молодежь, причем самым молодым жертвам было 16 лет. Это трагическое событие положило начало пути Грузии к независимости. 9 апреля вдохновило многих присоединиться к национально-освободительным движениям, что в конечном итоге привело к принятию Акта о восстановлении государственной независимости Грузии - ровно через 2 года, символически 9 апреля 1991 года.