Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:49

Близится 24 апреля, и миру вновь предстоит выслушивать истерику Армении и армянского лобби в США на тему «геноцида». Подход Джо Байдена к этому вопросу говорит о том, что в нынешнем году он будет присутствовать и в повестке американских властей. Впрочем, это неточно. Администрация Белого дома и здесь может подпустить интриги, учитывая непростые отношения Вашингтона с Анкарой и Баку. Вообще это такой американский политический ритуал, в чём-то напоминающий шаманский обряд – периодически исполнять танец на костях темы «геноцида», а в качестве музыкального сопровождения выступает бубен, в который с энтузиазмом колотит проармянское лобби.

До сих пор в США почти все кандидаты в президенты во время избирательной кампании намекали на возможное признание «геноцида», чтобы заручиться поддержкой избирателей армянского происхождения. Но обещать – не означает жениться, а потому после выборов тема постепенно сходила на нет. Вплоть до наступления следующей политической каденции. Избирательная кампания Байдена не стала исключением из этого правила. В октябре 2019 года Палата представителей США, а в декабре Сенат приняли резолюцию о признании так называемого «геноцида армян». Проармянский сенатор Роберт Менендес в ходе слушаний в Комитете Сената США по иностранным делам 3 марта уже нынешнего года призвал президента США признать так называемый «геноцид армян». А 19 марта по инициативе все того же неугомонного Боба Менендеса с таким же призывом к президенту США обратились 38 членов Сената. Все рутинно и ничего нового, мифы о том, что в 1915-1923 годах якобы в Османской империи было убито 1,5 миллиона армян, а сотни тысяч - изгнаны с их земель. И вновь без убедительных исторических доказательств, и вновь без опоры на корпус архивных документов, большую часть которого армянские архивы держат засекреченными.

А то, что они выдают, у неангажированных историков вызывает только саркастические ухмылки, слишком уж всё это тенденциозно подобрано, вырвано из исторического контекста. Словом, для международного трибунала в качестве неопровержимых доказательств явно не тянет. Шансы на то, что в этом году в традиционном обращении президента США от 24 апреля, скорее всего, будет использовано выражение «геноцид», достаточно высоки. Но это будет серьезным внешнеполитическим проколом Байдена, а потому далеко не все в Белом доме спешат вписать в готовящийся текст фразу о так называемом «геноциде». Жёсткая позиция в этом отношении Анкары и рост авторитета Азербайджана на международной арене после победы в 44-дневной Отечественной войне – вот те «камушки в ботинке», которые сдерживают наиболее ретивых сторонников Армении в Демократической партии США. Слова поэта «нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся» - не про этот случай. Здесь как раз всё максимально предсказуемо, жёсткая реакция Анкары заармянским энтузиастам в Белом доме будет обеспечена. Как и столь же резкая реакция Баку – здесь у двух братских государств позиция единая и монолитная. Достаточно вспомнить ответ президента Ильхама Алиева армянскому коллеге Сержу Саргсяну во время саммита, посвященного 5-летию программы «Восточное партнерство», в Праге в апреле 2014 года с участием глав государств и правительств.