Землетрясение в Грузии
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2, об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр располагался на западе страны, на востоке города Они (регион Имерети), у села Ончеви.
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2, об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр располагался на западе страны, на востоке города Они (регион Имерети), у села Ончеви.
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