Землетрясение в Грузии

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2, об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Эпицентр располагался на западе страны, на востоке города Они (регион Имерети), у села Ончеви.