МЧС Азербайджана продолжает операции по спасению граждан

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 32 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 1 суицидом и 3 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Всего за минувшие сутки были спасены пять человек.