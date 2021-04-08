Ильхам Алиев принял генпрокурора России Фото

9 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Об этом сообщает АзерТАдж со ссылкой на пресс-службу президента.