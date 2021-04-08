Ильхам Алиев принял генпрокурора России Фото
9 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
Об этом сообщает АзерТАдж со ссылкой на пресс-службу президента.
9 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
Об этом сообщает АзерТАдж со ссылкой на пресс-службу президента.
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