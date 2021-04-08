В рамках неотложных мер по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, улучшению их социально-бытовых условий и организации службы войск проводится процесс установки общежитий модульного типа.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, в модульных общежитиях, предназначенных для компактного размещения личного состава в полевых условиях и оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям, создана вся инфраструктура.

Общежития, к которым подведены линии электропередач, водо- и газопроводы, оснащены медпунктом, столовой, кухней, оружейной комнатой и банно-санитарным узлом.