Ильхам Алиев еще раз повторил для ООН: «Карабахский конфликт завершен»

Президент подчеркнул, что у Азербайджана были традиционные тесные связи со структурами ООН, и эти связи продолжаются. Глава государства отметил, что контакты были более активными в послевоенный период, и эти контакты будут продолжаться, и, конечно, после этого ООН как ведущая мировая организация должна быть активна и в постконфликтный период.

«Я неоднократно заявлял, что нагорно-карабахский конфликт завершен, Азербайджан решил его и выполнил резолюции, которые были на бумаге около 30 лет, этот конфликт остался в истории. А сейчас начался новый период - период строительства, период восстановления. Уже дан старт этому, мы уже находимся в тесном контакте со всеми структурами ООН, в том числе с ЮНЕСКО. В ходе обсуждений с ЮНЕСКО планируется направить миссию. На самом деле, в период конфликта мы неоднократно обращались в ЮНЕСКО с просьбой направить миссию по расследованию фактов в оккупированные регионы. Потому что, по имеющейся у нас информации, там армянами были разрушены наши исторические, религиозные, культурные памятники, и мы хотели, чтобы международные организации, в том числе ЮНЕСКО, непосредственно занимающиеся этим вопросом, пришли и подтвердили это. К сожалению, во время конфликта это предложение осталось без ответа, но теперь ожидается отправка миссии после конфликта. Мы приветствуем это. Потому что на освобожденных землях армянское зверство, вандализм очевидны. Чем больше международных организаций увидят это своими глазами, тем шире будет представление мирового сообщества о конфликте, оккупации Армении», - сказал глава государства.