В Турции разбился военно-учебный самолет
Военный учебно-тренировочный самолет KT-1 упал в море во время тренировочного полета в Турции, об этом сообщает Министерство национальной обороны страны.
Инцидент произошел в Измире. Оба пилота спасены.
Военный учебно-тренировочный самолет KT-1 упал в море во время тренировочного полета в Турции, об этом сообщает Министерство национальной обороны страны.
Инцидент произошел в Измире. Оба пилота спасены.
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