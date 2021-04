Джейхун Байрамов встретился с Волканом Бозкыром

Nazir Ceyhun Bayramov illə BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının sədri cənab Volkan Bozkır arasında geniş tərkibli görüş başladı.

---

The bilateral meeting has just started between the FM @bayramov_jeyhun & the President of the @UN General Assembly @volkan_bozkir. pic.twitter.com/Xf4ihvDVHt