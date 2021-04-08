Премьер-министра оштрафовали за нарушение антиковидных правил

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг оштрафована на 20 тысяч крон (около $2,4 тыс.) за нарушение законодательства по борьбе с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщил начальник полицейского управления Уле Сэверуд.



«Сульберг является высшим должностным лицом государства. Полиция полагает, что правильно будет наложить штраф. Таким образом, Сульберг оштрафована на 20 тысяч крон», — сказал он, передает Росбалт.

Данные о нарушении полиция получила из материалов СМИ и со слов самой Сульберг. Согласно этой информации, в феврале семья премьера дважды собиралась по случаю празднования ее дня рождения и на месте оба раза присутствовали более 10 человек, несмотря на действующие ограничения из-за пандемии.