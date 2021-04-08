Американские военные побывали в Донбассе

Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт посетила район действия украинских Объединенных сил в Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Американцы посетили подразделения вооруженных сил Украины на линии соприкосновения, пообщавшись с украинскими военными, пишет «Росбалт».

На брифинге полковник Стюарт отметила, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».