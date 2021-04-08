Назначена дата выборов в Общественный совет при ПО «Азеригаз»

Завершен процесс выдвижения и регистрации кандидатов в Общественный совет, который будет создан при ПО «Азеригаз». Как сообщили haqqın.az в пресс-службе ПО, представленные документы были оценены избирательной комиссией, созданной в связи с обеспечением деятельности Общественного совета при объединении, были зарегистрированы обращения кандидатов, имена которых указаны ниже.

1. Керимов Бахруз Бахтияр оглу - Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики;

2. Салманов Эльчин Фикрет оглу - общественное объединение «Центр защиты прав азербайджанской молодежи»;

3. Гусейнов Эюб Махмуд оглу - общественное объединение «Свободные потребители»;

4. Гюндуз Осман Мехди оглу - общественное объединение Центр информационных систем и технологий Multimedia;

5. Аббасов Рамиль Захир оглу - общественное объединение социально-экономических исследований и развития «Спектр»;

6. Садыгов Фуад Бадраддин оглу - общественное объединение Международный аналитический центр «Регион»;

7. Азерташ Лала Габил гызы - Медиацентр Xəzər;

8. Алиев Маис Наби оглу - общественное объединение «Исследование социальных прав»;

9. Ибрагимли Горхмаз Абульфаз оглу - Азербайджанский национальный форум НПО;

10. Гулиев Рашад Хасай оглу - общественное объединение «Международный центр диаспоры»;

11. Мамедов Сахиб Малик оглу - Лига защиты трудовых прав граждан;

12. Рагимзаде Вугар Гянджали оглу - газета İki Sahil;

13. Баширов Хаял Камиль оглу - общественное объединение поддержки социального развития İmza;

14. Гулиев Заур Юнис оглу - общественное объединение правовой пропаганды «Мир права»;

15. Алескеров Зульфугар Гусейн оглу - информационный сайт Moderator.az;

16. Алиев Вусал Юсиф оглу - общественное объединение социального развития Sabaha İnam.

Выборы в Общественный совет при ПО «Азеригаз» решено провести 30 апреля текущего года в административном здании объединения с 11:00 до 16:00.

Институты гражданского общества, желающие принять участие в процессе голосования, могут обратиться в избирательную комиссию за десять дней до дня выборов (до 00:00 20 апреля) с указанием необходимых сведений об этих лицах (имя, фамилия, отчество, дата рождения, место жительства, контактные данные). Данные, отправленные после этой даты, не будут приняты.

Адрес: Хатаинский район, ул. Юсифа Сафарова, 35, ПО «Азеригаз».

Электронная почта: [email protected]

Тел: 012 521 22 69