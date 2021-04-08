EY назвала победителя конкурса «Предприниматель года» в Азербайджане

Церемония награждения победителя прошла 8 апреля. В связи с существующими ограничениями на проведение массовых мероприятий на церемонии собралось ограниченное количество участников, в то время как большинство гостей присоединилось к мероприятию посредством видеоконференции.

Компания EY Азербайджан объявила победителя конкурса «Предприниматель года». Это престижное состязание среди предпринимателей проводится в Азербайджане уже во второй раз. Оно было организовано в партнерстве с Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ), спонсорами премии выступили компания bp и Международный банк Азербайджана. Поддержку конкурсу также оказала компания Ekvita.

Выступая на церемонии, управляющий партнер EY Азербайджан Ильгар Велиев сказал: «В нашей стране есть много успешных бизнесменов, но чтобы создать что-то действительно значимое, вы должны обладать способностью преодолевать непредвиденные обстоятельства и противостоять различным трудностям. Уверен, что наши целеустремленные и энергичные предприниматели смогут быстро оправиться от последствий этого кризиса и продолжат вдохновлять других и развиваться еще больше».

Он также добавил: «Мы крайне рады этой возможности чествовать участников нынешнего конкурса «Предприниматель года 2021», потому что, развивая малый и средний бизнес, эти люди вносят подлинный вклад в экономическое развитие нашей страны».

Cтратегическим партнером компании EY в осуществлении этого проекта стало Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане. Принявший участие в церемонии глава этого агентства Орхан Мамедов сказал: «Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из ключевых приоритетов экономического развития Азербайджана, и нам удалось предпринять некоторые важные шаги для достижения этих целей. Поэтому мы очень рады, что в течение двух лет подряд в конкурсе «Предприниматель года» основное внимание уделялось малому и среднему бизнесу. Мы также рады, что предприниматели активно откликнулись и проявили интерес к участию в этом состязании. Это говорит о том, что всё больше и больше предпринимателей будут желать присоединиться к программе в будущем. Я хотел бы поблагодарить компанию EY Азербайджан и всех партнеров за поддержку данного конкурса и его проведение».

После тщательного рассмотрения заявок судьи решили особо отметить четверых соискателей в различных номинациях. Таким образом, в номинации «Инновации» был отмечен Джамал Хасаев из компании FRAZEX, в номинации «Влияние бизнеса на развитие общества» - Эмиль Лезник из школы LANDAU, в номинации «Влияние бизнеса на окружающую среду» - Эмин Ильяс из компании Bioropean и в номинации «Устойчивое развитие в аграрном секторе и региональное развитие» - Фарид Ахундов из компании Chabiant Winery.

Главным же победителем конкурса была признана Расмина Гурбатова, руководитель компании Resm Jewelry. Ей выпала честь представлять нашу страну в заключительном этапе конкурса, где она будет состязаться с лучшими представителями бизнес-сообщества из разных стран.

«Предпринимательство очень ценно, потому что оно дает свободу. Только подумайте, у вас есть возможность реализовать любые идеи в любое время», - сказала Расмина Гурбатова, делясь своими мыслями о предпринимательской деятельности.

Проведение конкурса стало возможным благодаря спонсорской поддержке bp и Международного Банка Азербайджана. В церемонии принял участие и вице-президент bp по вопросам внешних связей и коммуникаций на Ближнем Востоке и в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли. Он, в частности, сказал: «Наше стремление поддерживать создание местной цепочки поставок сильно перекликается с идеей и целями конкурса «Предприниматель года» компании EY. Нам также близка идея поддержки малого и среднего бизнеса в стране. Так что мы благодарим EY за возможность поддержать этот престижный конкурс и с нетерпением ждем того дня, когда представитель Азербайджана будет состязаться с лучшими предпринимателями из других стран мира».

Вот как высказался о состязании председатель правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов: «Наш банк также поддержал конкурс «Предприниматель года», который проводится в нашей стране уже второй раз. Для нас очень важна работа с сегментом малого и среднего бизнеса. Как Международный банк Азербайджана мы всегда рядом с нашими предпринимателями. Мы с ними в поисках новых инновационных возможностей. Уверены, что со временем этот конкурс будет признан для предпринимателей в Азербайджане одной из самых интересных площадок для состязания».

О конкурсе «Предприниматель года»

Основанный компанией EY в 1986 году конкурс «Предприниматель года» является самой престижной в мире программой по вручению предпринимателям бизнес-наград. Особенностью программы является то, что она поощряет предпринимательскую активность людей с высоким потенциалом и признает вклад людей, которые вдохновляют других своим видением, лидерством и достижениями. «Предприниматель года» - первая и единственная глобальная программа в своем роде, которая отмечает тех, кто создает и ведет успешный, растущий и динамичный бизнес, признавая их в рамках региональных, национальных и глобальных программ, охватывающих более 145 городов в более чем 60 странах мира.