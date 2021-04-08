Овощеводство на крытой территории имеет большое значение в круглогодичном обеспечении населения свежей овощной продукцией. Так, при неправильном уходе за овощами, выращиваемыми на приусадебном участке, не защите их от вредных организмов наблюдается ухудшение качества продукции, снижение урожайности, а также ослабление экспортного потенциала. Одним из таких вредоносных организмов, быстро распространяющихся по миру, является томатная минирующая моль ( Tuta absoluta (Мейрик, 1917).

С целью контроля распространения томатной моли и эффективной борьбы с ней специалисты Азербайджанского института пищевой безопасности (АИПБ) проводят анализ рисков. Процесс продолжается интенсивным мониторингом и исследованиями с момента пересадки рассады с использованием безвредного посадочного материала на продуктивные поля и до конца вегетационного периода растения в соответствии с карантинными правилами внутри страны и международной торговли.

Основным условием является использование свободного от вредителей посадочного материала для предотвращения заражения. По этой причине с момента пересадки рассады на продуктивные поля и до конца вегетации растения фитосанитарный контроль со стороны АИПБ за этим вредителем проводится не реже одного раза в неделю. Сорняки с поврежденными частями растений и растениями-хозяевами вредителя на рассадных, тепличных и открытых посадках, на которых выявлено заражение, удаляют с поля и утилизируют. Также специалистами АИПБ оказывается необходимая методическая поддержка субъектам предпринимательства.

Следует отметить, что, хотя основным пищевым растением этой тли являются помидоры, она также встречается у ряда культурных и дикорастущих видов растений. Вредитель повреждает все вегетативные, генеративные органы растения томата, за исключением корня, а при обильном поражении приводит к полному усыханию растения.