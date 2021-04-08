Синоптики прогнозируют ветер и предупреждают метеозависимых людей

В субботу, 10 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

На Апшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 12-14, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В ряде северных и западных районов Азербайджана завтра ожидаются грозовые дожди, град, в высокогорье - снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер местами усилится. Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем - 13-18 градусов тепла.

10-11 апреля на Апшеронском полуострове ожидается временами усиление хазри, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.