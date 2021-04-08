Зурабишвили призвала власти Грузии вернуть в Киев посла

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правительству с призывом вернуть в Киев отозванного в мае прошлого года грузинского посла, передает Интерфакс.

"Необходимо срочно вернуть в Киев нашего посла", - заявила Зурабишвили, выступая в парламенте.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе был отозван для консультаций в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на государственную должность в украинском правительстве.