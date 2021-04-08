Командующий российскими миротворцами генерал Рустам Мурадов обвинил Армению в провокации

Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал Рустам Мурадов фактически обвинил руководство Армении в осуществлении провокации по вопросам военнопленных.

Как сообщает армянское издание «Грапарак», их корреспонденту удалось застать генерала Мурадова выходящим из гостиницы Redison Blue в Ереване. Российский генерал должен был отправиться на переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В частности, корреспондент поинтересовался, почему руководство Армении накануне распространило информацию о возвращении пленных.

«Это ложь и провокация. Спросите у них. Они вводят в заблуждение население. Не было запланировано возвращение пленных. Это был простой рабочий визит в Баку», - сказал российский генерал.