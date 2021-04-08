Протестующие в Ереване пытаются прорваться в здание Минобороны

У здания Министерства обороны Армении напряженная ситуация. Родители без вести пропавших и находящихся в плену военнослужащих пытаются прорваться в здание оборонного ведомства.

Как сообщает Sputnik Армения, протестующие требуют, чтобы министр обороны Вагаршак Арутюнян и глава Генштаба Артак Давтян вышли на встречу с ними. Некоторые из них взобрались на решетки КПП, сотрудники полиции и военной полиции не могут спустить их.

Акция началась накануне утром: родные без вести пропавших перекрыли автомобилями все входы и выходы из минобороны. Утром в пятницу участники акции видели над зданием министерства вертолет. Некоторые из них полагают, что на вертолете мог улететь или же, напротив, прибыть в МО министр Вагаршак Арутюнян.