Путин встретился с Вагитом Алекперовым

Президент России Владимир Путин в четверг встретился с президентом "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым, обсудил деятельность компании. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент принял вчера главу "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова. Путин и Алекперов обсудили итоги деятельности компании по 2020 году, традиционно Алекперов информировал главу государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири, как компания стимулирует морские проекты и проекты по добыче высоковязкой нефти", - сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, Алекперов также доложил по инвестиционным планам компании, "которые достаточно объемны".

"Кроме того, традиционно, конечно, президент интересовался социальными проектами, "ЛУКОЙЛ" выполняет очень много социальных проектов, связанных со своей деятельностью в самых различных сферах. В этом плане детальная информация была предоставлена президенту", - отметил Песков.