С.Бабаев подчеркнул, что меры по усилению социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны в Азербайджане, где под руководством президента Ильхама Алиева была одержана великая победа в Отечественной войне, приобрели широкий размах. В частности, предпринимаются важные шаги в направлении улучшения жилищно-бытовых условий этой категории граждан.

Министр также отметил значительный рост количества предоставляемого жилья и частных домов за последние три года. Он отметил, что в 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны было выдано 626 квартир, в 2019 году - 934 квартиры и частных дома, что на 50% больше, что годом ранее, в 2020 году - 1 572 квартиры и индивидуальных дома, это на 70% больше, чем в предыдущем году.

Доведя до внимания, что распоряжение главы государства от 25 января 2021 года позволило добиться значительных успехов в этом направлении, С.Бабаев отметил, что в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны будет предоставлено 11 тысяч квартир и частных домов. Он также отметил, что в ближайшие пять лет жильем и индивидуальными домами будут обеспечены как лица, состоящие на учете в 2014-2019 годах, так и семьи погибших в боевых действиях в 2020 году (в том числе в Отечественной войне), а также инвалиды войны.

Министр отметил, что в 2021 году будет выдано до 3 тысяч квартир и частных домов, в этом году программа по обеспечению жильем и индивидуальными домами будет расширена почти в 5 раз по сравнению с 2018 годом. По поручению президента Ильхама Алиева построенные для вынужденных переселенцев квартиры также предоставляются семьям шехидов и инвалидам войны. В настоящее время по плану 2021 года уже выдано 230 квартир, включая 30 квартир, предоставленных в жилых домах поселка Умид. Всего же до сих пор выдано 9 430 квартир и индивидуальных домов.

Говоря об обеспечении инвалидов войны легковыми автомобилями, С.Бабаев отметил, что в 2018 году им было передано 265 автомобилей, в 2019 году - 600, в 2020 году - 400, всего на сегодняшний день - более 7 200 автомобилей.

Министр рассказал о широкомасштабном пакете социальной поддержки, осуществляемом по указанию главы государства в послевоенный период в отношении семей шехидов, участников и инвалидов войны, пострадавших от армянского террора.

Члены семей шехидов и инвалиды войны подчеркнули, что испытывают гордость за нашу историческую победу. Они с удовлетворением рассказали о работе, проводимой в направлении усиления социального обеспечения, улучшения жилищно-бытовых условий, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное внимание и заботу, за обеспечение новым жильем.