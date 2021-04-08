Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан крупной партии бриллиантов

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку контрабандного ввоза на территорию Азербайджана крупной партии бриллиантов, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

Согласно информации, при досмотре в Международном аэропорту Гейдар Алиев чемодана гражданина Азербайджана, прилетевшего авиарейсом Стамбул - Баку, на мониторе рентгенного аппарата были замечены подозрительные предметы. После этого гражданин был приглашен в кабинет досмотра.

В ходе досмотра в чемодане гражданина внутри пакетов от печенья Tiffany Glucose были обнаружены в 10 целлофановых пакетах бриллианты различного размера общим весом 441 г. По заключению Центра судебной экспертизы Министерства юстиции общий вес бриллиантов составляет 2 171 карат, стоимость – примерно 224 тыс. манатов.

Проводится расследование.