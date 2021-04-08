ОАО «Азеришыг» запустило систему онлайн-подключения к электросети для предпринимателей. Благодаря этой системе предприниматель может подключить свой объект к сети электроснабжения в электронном виде, не покидая своего местоположения. Данное онлайн-обращение абонента будет рассмотрено не позднее 20 дней, после этого объект будет обеспечен электроэнергией. Об этом haqqin.az сообщили в акционерном обществе.

Поскольку эта система интегрируется с другими государственными органами, заявитель-предприниматель может получить информацию, относящуюся к нему, из общей базы данных. Как только реестровые и регистрационные номера вводятся в систему, сразу автоматически определяются координаты объекта и ближайшая к объекту трансформаторная подстанция.

При этом предприниматель рассчитывает плату за подключение, определив необходимую мощность до 150 кВт, и производит оплату онлайн. Электронное обращение оформляется автоматически, и не позднее 20 дней объект предпринимателя обеспечивается электроэнергией.

Также в период широкого распространения пандемии COVID-19 ОАО «Азеришыг», заботясь о здоровье абонентов, позволяет предпринимателям, не выходя из дома или офиса, без очередей и без каких-либо контактов в режиме онлайн предоставить свои заявки на подключение к сети электроснабжения через сайты www.azerishiq.az или www.e-gov.az.

Для этого также подготовлена видеоинструкция, цель которой - просветить наших граждан в этой сфере, обеспечить им доступность и удобства для подключения.