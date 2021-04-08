Отдел международной информации и политики 15:38

Власти многих стран, где пандемическая ситуация все еще остается сложной, стараются следить за выполнением населением рекомендаций и следованием запретам. Как показывает опыт Азербайджана, да и других государств региона, все еще есть люди, пренебрегающие этими мерами, встречаются даже попросту больные коронавирусом, разгуливающие по улицам городов. Об этом не раз сообщал haqqin.az. Тем временем ученые продолжают искать способы возврата к нормальной, пусть и посткоронавирусной жизни с сохранением некоторых мер предосторожности. Учеба на так называемой удалёнке за год стала привычным явлением для миллионов учителей, школьников и студентов. Однако она же выявила немало случаев психической подавленности и гнетущего одиночества среди детей разного возраста. Сохранение дистанции между учениками в образовательных учреждениях, где очные занятия были разрешены, оказалось все же эффективной мерой, но при одном условии.

Проведенные исследования показали возможность уменьшения такой дистанции с двух до одного метра, в случае если учащиеся будут использовать защитные маски во время урока. Именно это позволит безопасно вернуться к обычному, очному обучению. Чтобы прийти к такому выводу, ученые создали цифровую модель образцового лекционного зала, в котором находились ученики и учитель. При помощи симуляционного устройства они рассчитали, каков риск заражения вирусом при движении воздуха в таком пространстве. В зависимости от избранного варианта помещение площадью 66 квадратных метров и высотой 2,7 метра вентилировалось или нет. Одновременно ученики и преподаватель были защищены масками, полностью закрывающими нос и рот. Именно ношение масок и хорошая система вентиляции помещений эффективнее предотвращают распространение Covid-19 в больших помещениях (лекционных и актовых залах), чем соблюдение социальной дистанции. Так считают ученые из University of Central Florida в США, на которых ссылается businessinsider.com.pl. Более того, вентиляционная система в сочетании с соответствующим фильтром уменьшила риск заражения коронавирусом вдвое.