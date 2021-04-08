Азербайджан поднял в СБ ООН вопрос о картах минных полей

С докладом о ситуации в Азербайджане на виртуальных дебатах выступил постпред страны при ООН Яшар Алиев.

Он отметил, что мины и самодельные взрывные устройства продолжают влиять на повседневную жизнь многих стран, находящихся в состоянии конфликта, тем самым создавая угрозу жизни гражданского населения, военнослужащих, миротворческого и гуманитарного персонала.

"Мы ценим поддержку ООН в деле усиления потенциала разминирования в Азербайджане. Основанное в 1999 году Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) при содействии Программы развития ООН обезвредило за последние 20 лет более 800 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов", - сказал Алиев.

Трехсторонняя декларация, подписанная 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, положила конец 30-летнему вооруженному конфликту между Арменией и Азербайджаном и установила согласованные параметры для прочного мира в регионе. 11 января 2021 года главы трех стран подписали еще одно совместное заявление, направленное на реализацию ряда практических шагов по устранению препятствий на пути экономических и транспортных связей в регионе, отметил он.

«Однако с момента подписания декларации от 10 ноября 2020 года 20 граждан Азербайджана, в том числе 14 гражданских лиц, погибли, а 87, в том числе 16 гражданских лиц, получили серьезные ранения в результате взрывов мин на освобожденных территориях. На протяжении всего конфликта большая часть оккупированных территорий Азербайджана, включая кладбища, исторические места и другие гражданские объекты, были последовательно заминированы Арменией. Армения отказывается предоставить информацию о заминированных участках в освобожденных районах, тем самым преднамеренно ставя под угрозу жизнь людей и пытаясь воспрепятствовать постконфликтному восстановлению, реконструкции и гуманитарным усилиям на освобожденных территориях, а также безопасному возвращению вынужденных переселенцев в свои дома», - заявил Алиев.

Постпред подчеркнул, что действия Армении представляют собой явное нарушение международного права и демонстрируют ее нежелание выполнять свои международные обязательства и воздерживаться от политики конфронтации.