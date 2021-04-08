США уведомили Турцию о проходе двух военных кораблей через Босфор

Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV в пятницу.

Соединенные Штаты обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с положениями конвенции Монтрё.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что Штаты рассматривают возможность направить корабли в Черное море в ближайшие недели на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" на границе с Украиной. США должны за 14 дней сообщить о своих намерениях отправить корабли в Черное море.