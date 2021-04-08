Названы необычные признаки инфаркта

Боль в зубах и животе может говорить об угрозе инфаркта. Об этом в комментарии телеканалу "Звезда" рассказал врач-терапевт Алексей Безымянный, сообщает РИА Новости.

По его словам, зубная боль становится признаком инфаркта реже, нежели боль в эпигастриальной области. Медик отметил, что по боли в животе заподозрить угрожающее жизни состояние можно, если такие ощущения возникают впервые.

"Если у вас возникла боль в эпигастрии, и вы понимаете, что вы не переедали, подобных симптомов у вас не было, у вас нет установленного диагноза гастрит, эзофагит или грыжа диафрагмального отдела пищевода, и у вас подобных симптомов до этого не было, боль не терпим" — предупредил врач.

Специалист призвал немедленно вызвать скорую помощь при острой боли в животе, тогда как при ноющей боли в поликлинику можно обратиться самостоятельно.

Также Безымянный предупредил, что любая резкая боль в грудном отделе является одним из важнейших симптомов инфаркта. При возникновении неприятных ощущений в груди следует обратиться за медицинской помощью даже людям в возрасте от 25 до 30 лет.