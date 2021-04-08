Депутат Руфат Гулиев: "Счетная палата ловит за руку коррупционеров. Но сколько дел доходит до суда?"

Напомним, что Счетная палата является бюджетно-финансовым государственным органом надзора и высшим органом финансового контроля, который подчиняется Милли Меджлису. Председатель, заместитель председателя и аудиторы назначаются на должность и освобождаются от должности решением Милли Меджлиса.

Накануне на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству был представлен отчет Счетной палаты за 2020 год. С отчетом выступил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

Как заявил haqqin.az участвовавший в заседании депутат Руфат Гулиев, отчет Счетной палаты был одобрен.

«В целом за последние годы мы наблюдаем качественные изменения в деятельности Счетной палаты. Она не только ежегодно выявляет нарушения и хищения в госучреждениях на сотни миллионов манатов, но и обеспечивает возврат этих средств в бюджет. К примеру, в отчете Счетной палаты за 2020 год указано, что в результате мер по контролю была выявлена растрата бюджетных средств на общую сумму в 52,8 миллиона манатов. Был обеспечен возврат 50,8 миллиона манатов в бюджет, 0,49 миллиона манатов в Госфонд соцзащиты населения и 1,54 миллиона на счета государственных учреждений», - сказал он.

Вместе с тем, по словам Руфата Гулиева, актуальным остается вопрос о том, какое наказание несут чиновники, в деятельности которых находят такие серьезные ошибки.

«Мы должны понимать, что речь идет о государственных деньгах и соответственно относится к ним. Счетная палата ловит за руку нечистоплотных чиновников и сообщает о негативных случаях в правоохранительные органы. Но сколько таких фактов реально доходит до возбуждения уголовного дела и суда?», - сказал он.

Руфат Гулиев добавил, что присутствовавшие на заседании депутаты выступили с коллективным обращением к главе Счетной палаты, чтобы впредь в отчетах этого органа помимо суммы выявленных хищений и растрат указывалось и то, сколько дел реально было доведено до суда.

«Деятельность Счетной палаты можно разделить на несколько этапов. Первый и второй - это, соответственно, аудит и возвращение средств в бюджет. Следующий этап связан с оценкой правоохранительными органами выявленных фактов. Правоохранительные органы могут поднять перед руководством государственного ведомства вопрос о несоответствии чиновника должности, а также возбудить уголовное дело с последующей передачей его в суд. Мы понимаем, что Счетная палата не может полностью раскрыть деятельность правоохранительных органов, но необходимо предоставлять информацию о том, сколько дел реально дошло до суда. Это повысит прозрачность и эффективность в расходовании государственных средств», - считает депутат.