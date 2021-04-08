Как сообщал haqqin.az, страсти вокруг российского препарата против коронавируса не утихают. Венгрия, Чехия, Словакия решились приобрести у Российской Федерации вакцину «Спутник V» вне зависимости от решения Европейской комиссии. Вот и Германия проявила свой характер: министр здравоохранения этой страны Йенс Шпан заявил, что Германия будет приобретать вакцину у России.

Правда, он оговорился, что только после апробации препарата Европейским агентством по лекарствам. Германия хочет заключить с Россией двухстороннее соглашение по закупке этой вакцины. Это противоречит заявлению Европейской комиссии, сделанному на последнем заседании, когда было сказано, что ЕК не планирует соглашения по поставкам прививки, подобно заключенным ранее с другими производителями вакцин. Об этом сообщало агентство Reuters, ссылаясь на участников этого заседания.

Агентство опубликовало информацию о том, что именно на этом заседании Йенс Шпан высказал свою, отличную от Брюсселя позицию, что Германия проводит двухсторонние переговоры по приобретению вакцины у России.

По его словам, прежде всего надо определиться, сколько доз вакцины Россия способна продать и когда это случится. Министр подчеркнул, что Германия все еще ждет, когда Европейское агентство подтвердит эффективность и безопасность российской вакцины. Чтобы это произошло, Россия должна передать в агентство все необходимые данные.

Правительство Германии уже длительное время настаивает на том, чтобы Европейская комиссия рассмотрела вопрос приобретения российской вакцины «Спутник V». Европейский комиссар по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретон не считает это обязательным, потому что, как утверждает он, Европейский союз обеспечил себе достаточное количество поставок вакцин других производителей.

Но, как сообщал haqqin.az, несколько стран уже заключили с Россией отдельные соглашения на предмет покупки «Спутника V».

Во вчерашнем интервью WDR5 федеральный министр Йенс Шпан заявил, что поставки российской вакцины будут иметь смысл, «если это произойдет в ближайшие два, три или пять месяцев». После этого «мы будем иметь уже достаточно вакцин от других производителей», добавил Й.Шпан. Он подчеркнул, что обязательным является передача Россией в Европейское агентство лекарств всех необходимых документов и последующая акцептация им российского препарата на использование в Европе.