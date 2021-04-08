9 апреля коллектив Государственного агентства по туризму прошел вакцинацию от COVID-19. Сотрудники Госагентства, добровольно присоединившись к акции, после врачебного осмотра были привиты в Городской клинической больнице №2 им. М.Эфендиева.

В вакцинации использована вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

В ходе акции председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что в то время как в мире сложился дефицит препаратов, руководство Азербайджана обеспечило население страны вакцинами.

Председатель агентства призвал всех использовать эту возможность в рамках мер, принимаемых в нашей стране для борьбы с пандемией.

Он считает, что вакцинация будет способствовать восстановлению и развитию туризма.