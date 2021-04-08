Отдел спорта 16:30

Во время чемпионата мира в Катаре в 2022 году может быть использована современнейшая система, которая значительно облегчит работу арбитров и сделает принятие решений в спорных моментах более точным. - Мы должны быть к этому готовы, - сказал Арсен Венгер, руководитель департамента развития футбола в структурах ФИФА.

Французский специалист сообщил, что уже во время этого ближайшего праздника футбола очень возможна автоматизация показателей положения вне игры во время матча. Он пообещал также дополнительные изменения в системе VAR, которая уже широко используется, но не лишена противоречий. Хотя она серьезно помогает судьям, но оценка спорных ситуаций все еще не совсем ясна. - Думаю, что в Катаре судьи будут уже пользоваться современной системой определения положения вне игры. Линейный арбитр во время матча будет получать на свои часы сигнал, оказался ли футболист в офсайде или нет. Это будет делаться молниеносно и исключит ситуации, при которых атака будет прекращена, а взятие ворот не засчитано, - добавил Венгер. Он обратил внимание, что сейчас главный судья берет во внимание мнение коллег, работающих во время матча с системой VAR, которая использует систему линий, нарисованных на виртуальном футбольном поле. - Это длится слишком долго. В среднем это от 70 секунд до полутора минут. Мы должны это изменить.