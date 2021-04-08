Чемпионат мира по футболу в Катаре: грядут важные перемены Наш обзор
Во время чемпионата мира в Катаре в 2022 году может быть использована современнейшая система, которая значительно облегчит работу арбитров и сделает принятие решений в спорных моментах более точным.
- Мы должны быть к этому готовы, - сказал Арсен Венгер, руководитель департамента развития футбола в структурах ФИФА.
Французский специалист сообщил, что уже во время этого ближайшего праздника футбола очень возможна автоматизация показателей положения вне игры во время матча. Он пообещал также дополнительные изменения в системе VAR, которая уже широко используется, но не лишена противоречий. Хотя она серьезно помогает судьям, но оценка спорных ситуаций все еще не совсем ясна.
- Думаю, что в Катаре судьи будут уже пользоваться современной системой определения положения вне игры. Линейный арбитр во время матча будет получать на свои часы сигнал, оказался ли футболист в офсайде или нет. Это будет делаться молниеносно и исключит ситуации, при которых атака будет прекращена, а взятие ворот не засчитано, - добавил Венгер.
Он обратил внимание, что сейчас главный судья берет во внимание мнение коллег, работающих во время матча с системой VAR, которая использует систему линий, нарисованных на виртуальном футбольном поле.
- Это длится слишком долго. В среднем это от 70 секунд до полутора минут. Мы должны это изменить.
Арсен Венгер признал, что промежуточным шагом будет введение полуавтоматической системы. Она уже тестировалась во время клубного чемпионата мира в 2019 году.
- Она основана на том, что сигнал получает судья у экрана VAR, который решает, передавать ли информацию линейному судье, - пояснил он.
Бывший французский тренер уверен, что последнее слово всегда останется за арбитром.
- Так как и в случае любой технологии она должна быть поддержкой. Мы считаем, что при так быстро развивающихся технологиях в мире шаги вперед неизбежны. Нашей задачей является работа над современными решениями, которые исключат или хотя бы сведут до минимума ошибки судей, - сказал специалист.
Упомянутая система VAR уже есть на всех футбольных полях Европы и имеет позитивные отзывы. Количество решений, которые были изменены арбитрами после анализа видеоматериалов, показывает, как много ошибок было совершено в прошлом.
Самое большое противоречие вызывает факт, когда игра прерывается на более длительное время, пока судья анализирует материалы. Это особенно касается положения вне игры, когда часто решающую роль играют сантиметры.
Новое решение ФИФА о введении автоматической системы учета положений вне игры может сильно ускорить принятие решения и избежать роковой ошибки.