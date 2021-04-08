В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2206 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2717 человек). В то же время 1578 пациентов (1341 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в пятницу, 9 апреля.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 35 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 281 387 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 247 459 человек благополучно прошли лечение, 3846 пациентов клиник скончались.

Лечение 30 082 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 990 285 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12 692 - за минувшие сутки.