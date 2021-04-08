Бывшего дагестанского министра обвинили в создании преступного сообщества

"Предъявлено обвинение бывшему министру труда и социального развития республики Дагестан Расулу Ибрагимову в совершении преступлений... "создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "мошенничество в особо крупном размере", - указали в ведомстве.

Правоохранители задержали бывшего министра труда и соцзащиты Дагестана Расула Ибрагимова по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве на 620 миллионов рублей, говорится в заявлении СК РФ, передает РИА Новости.

По версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года Ибрагимов для получения стабильного преступного дохода создал преступное сообщество, в которое вошли структурные подразделения министерства труда и соцразвития Дагестана. Основной их целью было хищение бюджетных денег, выделенных на соцобслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

Отмечается, что деньги похищали через фиктивно оформленных сотрудников социальных центров, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть из которых возвращалась предполагаемым мошенникам.

"Ибрагимов совместно с руководителями и участниками преступного сообщества в период с 2017 по 2018 год путем обмана похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 миллионов рублей, чем причинили ущерб в особо крупном размере бюджету республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Ибрагимов задержан, в ближайшее время в суд будет представлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.