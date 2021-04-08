Мадбули подчеркнул, что Каир придает большое значение укреплению сотрудничества в рамках D-8 «во имя достижения общих интересов и целей». А главным итогом саммита стало принятие государствами-участниками «Исламской восьмёрки» - Турции, Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии и Пакистана – дорожной карты, нацеленной на укрепление организации в предстоящие 10 лет.

Выступая на вчерашнем саммите «Исламской восьмёрки», премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поблагодарил Реджепа Эрдогана за усилия, которые он приложил во время председательства Турции в исламской организации.

На этом саммите вообще произошло много чего интересного, причем в основном по инициативе Реджепа Эрдогана. В частности, турецкий президент выступил с инициативой создания «Всемирного Исламского банка». Этот банк, по его мнению, может действовать на онлайн-платформе и покрывать растущие финансовые потребности исламского мира.

Не менее интересным является список тех народностей, которые нуждаются в защите и проявлению мусульманской солидарности. Дословная цитата из его выступления: «Мы также должны приложить усилия для защиты сирийских и палестинских беженцев, араканцев [этнографическая группа бирманцев, проживающих на территории от Саканмо до границ Бирмы с Бангладеш – авт.] и йеменцев, которые борются с угнетением и бедностью». Уйгуры, замечу, в этот список не входят, что вполне можно расценить как изрядный реверанс «восьмёрки» в сторону Пекина.

Такое впечатление, что Анкара серьёзно настроена вдохнуть «вторую жизнь» в организацию, созданную 15 июня 1997 года – и до недавнего времени особо себя ничем на международной арене не проявившую. Что, нужно признать, является весьма своевременным.

Достаточно посмотреть список участников, как становится понятным, что именно всех их объединяет – мегаинициатива Китая «Один пояс – один путь». Кто-то из участников D-8 уже является её активным участником. Кто-то - ещё рассматривает вопрос о том, как наиболее для него удобным способом в неё встроиться. Главное – вопрос созрел, а значит механизм согласования интересов в формате «Исламской восьмёрки» может оказаться весьма жизнеспособным.

И не только в диалоге с Пекином, в мире есть и другие центры силы, общаться с которыми целесообразно с единой консолидированной позиции. В Каире это, по всей видимости, прекрасно осознали. В преддверии таких перспектив с Анкарой лучше возобновить дружеские отношения, которые были разорваны после прихода к власти Ас-Сиси и последовавших за этим египетских метаний.